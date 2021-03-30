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    15:40, 30 Март 2021 | GMT +6

    Тюльпаны «Президент Назарбаев» зацвели в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ботаническом саду Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестан выросли 3000 кустов тюльпана «Президент Назарбаев». Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В 2014 году Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в Европе в городе Гаага презентовали новый вид тюльпана кырмызы под названием « Президент Назарбаев». Этот сорт цветов засеяли в прошлом году. Выращивание и уход за тюльпанами в специальной теплице по случаю Саммита тюркских стран проходит под контролем доктора сельскохозяйственных наук, профессора Амангельды Апушева и кандидата биологических наук Бахадура Юсупова. В дальнейшем планируется увеличить количество растений.


    «То, что Казахстан является родиной тюльпанов, ученые доказали в научной работе, и Глава государства особо отметил это в своей статье «Семь граней Великой степи», - напомнили учёные.

    Впервые с казахстанской земли степные тюльпаны в XVIII веке привезли в Турцию, затем их распространили в Австрии и Голландии. Сейчас Голландия выращивает различные сорта этих цветов.

    «После выхода статьи Н. Назарбаева в Голландии вырастили три сорта тюльпанов - «Президент Назарбаев», «Республика Казахстан» и «Астана», - рассказал кандидат биологических наук Бахадур Юсупов.


    Жители и гости города Туркестана смогут полюбоваться в Ботаническом саду университета изящными тюльпанами, названными в честь Елбасы. Благодаря освоению учеными университета современных технологий выращивания тюльпанов в этом году в Ботаническом саду было выращено и зацвело 7 сортов тюльпанов. Ученые университета намерены заняться массовым выращиванием этого вида тюльпанов. Также ведутся исследовательские работы по выпуску новых сортов тюльпанов.


    Теги:
    Туркестанская область Первый Президент - Елбасы Экология
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