Тюлькубасские старейшины соревновались в обряде благословения
ТУРАР РЫСКУЛОВ. КАЗИНФОРМ - Старожилы Тюлькубасского района Туркестанской области состязались в обряде благословения. Цель праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Независимости страны и Дню памяти предков и благословения в преддверии праздника Наурыз - пропаганда традиционных благословений следующим поколениям, возрождение древних традиций и обычаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
В конкурсе, состоящем из двух туров, приняли участие аксакалы всех сельских округов района. В первом туре 9 старейшин прошли отбор и получили путевку в финал. По итогам конкурса в номинации «Ең батагөй қария» І место занял аксакал Жарылкасын Бекжанов, представлявший Мичуринский сельский округ, ІІ место досталось старейшине Майлыкентского сельского округа Аспандияру Келимбетову. ІІІ место завоевали Ермахан Даулетов из поселка Тюлькубас и Абан Абдыкалыков из сельского округа Кемербастау.
В конце мероприятия аксакалы, занявшие призовые места, были награждены ценными подарками и благодарственными письмами районного совета ветеранов.
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