Новости
Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке
28 Января 2022 16:44
Поделиться:
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Односельчане многодетной матери в Туркестанской области помогли семье приобрести дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Новости по темеПранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток Боеприпасы нашли у станции метро в Алматы На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»
В селе Жабаглы Тюлькубасского района по инициативе акима села Е. Менлибекова и при участии жителей села одинокой многодетной матери был подарен ключ от дома.
Г. Кайназарова – мать пятерых детей.
Ключи от жилья многодетной семье вручил заместитель акима района М. Жанесен на торжественном собрании.
Жители села Жабаглы до этого помогли получить новое жилье семье, у которой сгорел дом.
Кроме того, на лечение сельского жителя оказали финансовую помощь в размере двух с половиной миллионов тенге.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток
- Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
- На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»
- Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
- Специальный указ о благотворительности от крупного бизнеса планирует выпустить Президент РК
- Следует активизировать деятельность общественных приемных - Президент о работе «Nur Otan»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047