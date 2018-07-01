Тысячу тонн меда соберут в этом году североказахстанские пчеловоды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские пчеловоды в этом году намерены собрать одну тысячу тонн меда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О таких планах акиму области Кумару Аксакалову рассказал председатель Ассоциации пчеловодов Олег Гаврилов.

«Можем собрать в этом году 1 тысячу тонн меда, исходя из завезенных в область пчелопакетов. В прошлом году собрали около 300 тонн меда», - сказал пчеловод.

В следующем году рассчитывают увеличить еще объемы производства меда. О. Гаврилов говорит, что уже заключили договоры с южными регионами страны на поставку пчелопакетов. Чтобы обеспечить североказахстанцев медом и выйти на экспорт, пчеловодам нужны поля с медоносными травами.

«Если создать медоносную базу, то можно добиться сбора меда порядка 200 килограммов с одного улья. У нас сейчас более 10 профессиональных пасек. Большая часть - любители, которые держат по 20-30 семей. В первую очередь нужен эспарцет, донник», - отметил О. Гаврилов.

В управлении сельского хозяйства утверждают, что в этом году посеяли 30 тысяч гектаров кормовых культур, которые подойдут для пчеловодства. Нужно только заключать договоры с агроформированиями, которые высаживают медоносные травы.

«Когда мы начинали эту работу, мы говорили, что нужно засевать медоносными травами. На парах их можно посеять. Акимы районов должны знать, какие объемы сеют сельхозтоваропроизводители, убедить их работать с пчеловодами, когда это нужно. Китай и ОАЭ готовы закупить наш мед, все вопросы, в том числе логистика, решены. В следующем году нужно еще увеличить объемы», - сказал К. Аксакалов.

Другая проблема пчеловодов - отсутствие здания фасовочного цеха, соответствующего всем нормам. По словам О.Гаврилова, тогда ассоциация сможет закупать мед у пчеловодов, фасовать и выходить на экспорт. Аким области пообещал оказать помощь в решении этого вопроса.

Вовлечение североказахстанцев в пчеловодство входит в план дополнительных мероприятий по обеспечению занятости сельских жителей. По информации заместителя акима области Аскара Сакипкереева, для занятия пчеловодством закупили 767 ульев, вовлекли более 230 человек. Работает в регионе школа пчеловодов. Обучение в ней прошли 25 человек.

Тема развития пчеловодства неоднократно поднималась акимом области. К. Аксакалов даже расчеты приводил и рассказывал о выгодах разведения пчел.