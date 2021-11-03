Тысячный абонент подключен к природному газу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается газификация жилых массивов города Нур-Султан. Сегодня «голубое топливо» подключили к дому тысячного потребителя, передает МИА «Казинформ».

«Ежегодно углем печь топили. Каждый день вот так ведрами таскали. Теперь будем газом пользоваться. Огромная благодарность газовикам. Теперь этот уголь мне не нужен», - говорит владелец дома по улице Қызылкөл Канат Бекибаев.

«Газ гораздо лучше угля. От него нет копоти. Не приходится выносить золу и приносить в дом дрова. Я топила печку 60 лет. И теперь, наконец, могу забыть об этой работе», - вторит своему сыну Алима апа.

Согласно проекту газификации столицы, строительство газораспределительных сетей в Нур-Султане разделено на 3 очереди со сроками строительства до 2023 года.

На сегодняшний день принято в эксплуатацию газопроводов и сооружений на них по 8-ми пусковым комплексам (ПК) I очереди строительства с общей протяженностью сетей 413,32 км. Построены газопроводы к ТЭЦ-1,2,3, установлены ГРП в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Коктал-1, подведен газопровод к жилым домам в ж.м Коктал-2, Промышленный, Агрогородок, Юго-Восток.

В данный момент по заказу АО «КазТрансГаз Аймак» ведется прокладка сетей 2 очереди в жилых массивах Интернациональный, Мичурино и Куйгенжар. Запуск газа в данных районах планируется в ближайшее время.

«Всем потребителям необходимо помнить о правилах безопасности при использовании природного газа. Правильная работа дымоходов и вентиляционного канала – это безопасность и здоровье. Ведь наибольшее количество отравлений угарным газом вызывает нарушение тяги. Также нельзя самостоятельно производить монтаж, ремонт и перенос газового оборудования и приборов. Этим должны заниматься специалисты», - напоминает директор Астанинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Даулет Арыкбаев.

В настоящее время Филиалом проводится работа по выдаче технических условий потребителям к подключению системе газоснабжения.