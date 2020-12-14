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Тысячи павлодарских школьников нарисовали государственный флаг Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Декабря 2020, 17:29
Тысячи павлодарских школьников нарисовали государственный флаг Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские школьники нарисовали государственный флаг Казахстана. Свои рисунки в честь Дня Независимости дети выставили в окнах своих квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Подобная акция проводится в Павлодаре не первый год, и в этот раз ожидается участие более 20 тысяч школьников.

По мнению жителей дома Майры, 27 это воспитывает в детях любовь к Родине и гордость за свою страну. Флаг Казахстана отличается несомненной красотой, что лишний раз подчеркивается через непосредственность детского рисунка.

«Я не хожу в художественную школу, но у меня получается красиво рисовать, что я и сделала – нарисовала флаг моей Родины, – рассказала ученица школы №42 им. Мухтара Ауэзова Томирис Канатова. – Я использовала карандаши и фломастеры», - говорит девочка.

Как отметили в отделе образования Павлодара, акция «Ту Менің Отаным» продлится до 18 декабря. Кроме детей в ней ожидается участие родителей и педагогов.

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