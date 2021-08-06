Тысячи людей эвакуируются из-за распространяющегося лесного пожара в двух округах США

КОЛФАКС. КАЗИНФОРМ – Два округа, расположенных на северо-западе от города Сакраменто, Северная Калифорния, были охвачены быстро распространяющимся лесным пожаром в среду, который вызвал массовые разрушения и эвакуации, Казинформ передает со ссылкой на Reuters.

В результате так называемого пожара River Fire 1400 акр земель округа Плейсер и Невада были сожжены, из них 1000 акров в течение первых двух часов, согласно сообщению Калифорнийского Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны.

Сообщается, что пожар River Fire возник меньше чем в 160 километрах к югу от крупного пожара Dixie Fire, который охватил 278000 акров земли и был ликвидирован на 35% после трех недель с момента возгорания.

По меньшей мере четыре дома были уничтожены в результате пожара Rive Fire в городе Колфакс в округе Плейсер. 2400 жителей округа покинули свои дома и еще 4200 жителям было приказано эвакуироваться в округе Невада, согласно сообщению сотрудников пожарной и правоохранительных служб.

Кристал Колден, фитогеограф в Университете Калифорния Мерсед, в своем Twitter аккаунте сообщил, что согласно проведенному анализу города Колфакс, Оберн и Грасс-Валли расположены на территориях с высоким риском возникновения катастрофических потерь в результате лесных пожаров.

Десятки случаев лесных пожаров прошлись по штату Калифорния, где пик возгораний обычно происходит позже. В этом году пожары охватили больше территорий по сравнению с прошлым годом.