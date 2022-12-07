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Тысячи избыточных требований препятствуют развитию бизнеса – Президент РК

7 Декабря 2022, 16:44
Тысячи избыточных требований препятствуют развитию бизнеса – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые подходы к регулированию бизнеса в Казахстане должны заработать с начала 2024 года. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для внедрения института регулирования «с чистого листа» остался один год. Сегодня Правительством проведена масштабная работа по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию бизнеса. Уже определено более 6,5 тысячи требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике», - сказал Глава государства во время торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз».

Теперь, как отметил Касым-Жомарт Токаев, Правительству совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года.


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