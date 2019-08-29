Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Тысячи британцев протестуют против приостановки деятельности парламента

Автор:  
Алмас Жексенбеков
29 Августа 2019, 16:38
Тысячи британцев протестуют против приостановки деятельности парламента

ЛОНДОН. BBC - КАЗИНФОРМ - Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента вызвало протесты по всей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Решение премьер-министра также вызвало яростную ответную реакцию членов парламента и противников выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) без соглашения.

Правительство заявило, что пятинедельная приостановка работы парламента в сентябре и октябре даст время для обсуждения выхода Великобритании из ЕС.

«Тысячи людей, в том числе теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт и обозреватель левого крыла Оуэн Джонс, собрались на улицах», - отмечает издание Metro.

Отмечается, что марш, созванный проектом «Другой Европы» и писателя Пола Мейсона, начался 28 августа около 17:30. Ранее в тот же день активисты вышли на площадь Альберта города Манчестера. В течение следующих дней в крупных городах Великобритании запланирована серия других акций протеста.

Между тем на правительственном веб-сайте петицию с требованием не приостанавливать работу парламента менее чем за день подписали более миллиона человек.

Накануне королева Великобритании Елизавета II утвердила решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке деятельности парламента.


Великобритания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане