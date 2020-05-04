Тыловые госпитали – как бойцы фронта восстанавливались и лечились после ранения в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В годы войны в Карагандинской области работали шесть эвакуационных госпиталей, четыре из них непосредственно в городе. Они сохранились в шахтерской столице и по сей день. Как и чем карагандинские врачи в годы войны лечили раненых - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Свою борьбу за победу в годы войны вели не только солдаты, но и врачи и медперсонал, которые лечили рененых бойцов. В конце 1941 года Карагандинским облздравотделом было развернуто шесть госпиталей для размещения раненых. Для этих целей были приспособлены лучшие здания: фельдшерско-акушерская школа, учительский институт, бывшие здания горкома партии, комбинатов «Карагандауголь», «Шахтострой», клуба железнодорожной станции «Сортировка». Эвакогоспиталь № 3970/3971 размещался с 1941 по 1944 годы в здании бывшего учительского института по ул. Ерубаева, 16. Сейчас здесь находится здание института «Болашак». В августе 1941 года в здании бывшего

учительского института провели переоборудование для открытия госпиталя на 300 мест.

В сентябре эвакогоспиталь принял первые партии раненых, нуждавшихся в длительном лечении. На фронте шли бои, и раненых становилось все больше. Поэтому были приняты меры по расширению госпиталя за счет открытия филиала в соседнем помещении бывшей акушерско-фельдшерской школы. Эвакогоспиталь № 3970/3971 проработал в Караганде до октября 1944 года. В декабре 1944 года он был разоборудован и направлен к новому месту назначения в город Ялту.

Еще один эвакогоспиталь № 3972 занял (1941–42 гг.) здание 1-й городской клинической больницы. Двухэтажное здание первой городской клинической больницы города Караганды по ул. Сакена Сейфуллина, 13, в котором в 1941-1942 гг. в трех хирургических отделениях размещался эвакогоспиталь №3972, является памятником, связанным с Великой Отечественной войной. Это лечебное учреждение было укомплектовано лучшими медицинскими кадрами, хорошо оснащено необходимым больничным оборудованием. Единовременно здесь на излечении находилось до 300 раненых. Начальником госпиталя был назначен Э.Г.Штерн, замначальника по лечебной части и главным хирургом – В.С.Барановская и комиссаром Ф.М.Архипов – из числа коммунистов – первостроителей Караганды.

Эвакогоспиталь № 1776 находился на проспекте Советском, 20 (ныне пр. Бухара жырау). Здание было построено в 1938 году. Одним из первых сооружений в Новом городе Караганды было фундаментальное большое трехэтажное здание сегодняшней областной клинической больницы на 720 коек по пр. Советский, 19 (ныне пр. Бухар Жырау). Оно было возведено по типовому проекту в середине тридцатых годов. Вначале здесь размещались комбинаты «Карагандауголь» и «Карагандашахтострой», кинозал на 200

мест и другие административно хозяйственные организации.

В 1943 году в связи с увеличением потока раненых, в Караганде возникла

необходимость размещения в этом здании эвакогоспиталя №1776.

Эвакогоспиталь № 3414 помещался (1942–43 гг) в здании Дворца культуры железнодорожников. Трехэтажное здание Дворца культуры железнодорожников в пос. Сортировка, по ул. Серова, 32 , где в 1942-1943 гг. размещался эвакогоспиталь №3414, является памятником, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Летом 1942 года эвакогоспиталь №3414 прибыл в поселок Сортировка со своим оборудованием и медперсоналом. Его разместили в переоборудованном под госпиталь Дворце культуры железнодорожников. Единовременно на излечении здесь находились до 200 раненых. Начальником госпиталя был майор медицинской службы Марк Семенович Ионтов. С помощью Карагандинского облздравотдела госпиталь пополнили недостающим

медицинском оборудованием.

Комсомольцы Караганды приняли активное участие в сборе для госпиталя хозяйственной утвари, теплой одежды, книг, предметов туалета. Они часто выступали перед ранеными с концертами художественной самодеятельности. В 1943 году эвакогоспиталь №3414 был разоборудован и направлен к своему новому месту назначения.

Еще один эвакогоспиталь № 3973 размещался в Балхашском больничном городке поселка Долинка (1942–43 гг.).

Восстанавливаться после ранения и проходить лечение в Караганду везли бойцов со всех фронтов. Врачи и санитарки работали в сложных условиях. Порой не хватало элементарных бинтов, ваты, гипса, пенициллина и других эффективных лекарств. В таких случаях медики вымачивали бинты в специальных дезинфекционных растворах, а вату

заменяла обычная полынь.

На помощь часто приходили дети – ученики 3-4 классов. После школы ребята шли в степь собирать лекарственные травы. Их медики использовали в качестве антисептиков и поливитаминов.

Большое участие в лечении раненых принимал хирург Герман Алалыкин, военный врач из Украины. Он был консультантом всех эвакогоспиталей и спас немало жизней. Сейчас в Караганде в его честь названа одна из улиц.

Эвакуационные пункты считались стратегически важными объектами. Поэтому благонадежность врачей и бойцов проверяли спецотделы. В архиве сохранились секретные документы из личных донесений политруков.

К сожалению, в архиве не сохранилось данных о количестве раненых, которых приняли и поставили на ноги доктора карагандинских госпиталей.





Фото http://old-site.karlib.kz/victory/pub_monument_rus.html