Тяжелые травмы получил мужчина из-за обрушения обшивки здания вокзала «Алматы-2»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Обшивка фасада здания железнодорожного вокзала «Алматы-2» обрушилась на мужчину. Врачи рассказали о состоянии пострадавшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Больной поступил в тяжелом состоянии в больницу скорой неотложной помощи с тяжелой сочетанной травмой (закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, осложненные гематораксом, ушибом обоих легких, плевропульмональным шоком, позвоночной спинно-мозговой травмой, оскольчатым переломом бедра, травматическим шоком). Врачами проведен полный объем диагностических и лечебных мероприятий в условиях отделения реанимации», - сообщили в управлении общественного здоровья города.





На вторые сутки, после выведения больного из травматического и плевропульмонального шоков, ему проведены декомпрессионно-стабилизирующая операция на позвоночнике с наложением титановых металлоконструкций и наружная фиксация переломов бедра.

«Состояние больного стабилизировано и начаты ранние реабилитационные мероприятия. Всю медицинскую помощь больной получил своевременно и в полном объёме. С пациентом и его родственниками проводятся разъяснительные беседы, объяснены все диагностические и лечебные процедуры, особенности течения заболевания», - добавили в ведомстве.