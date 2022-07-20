20 Июля 2022 13:23

Тяжелому течению КВИ подвержены беременные и дети – горздрав Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов пояснил, какие категории граждан наиболее подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенно тяжелому течению коронавирусной инфекции подвержены беременные женщины, дети дошкольного возраста и лица группы риска: старшая возрастная группа и мультиморбидные пациенты, у которых есть заболевания сердца, заболевание сосудов, печени, почек или ожирение», - сказал Тимур Муратов.

Ранее главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова призвала граждан вакцинироваться от КВИ.

«У привитых, как и у переболевших коронавирусом, со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается и человек снова становится восприимчив к инфицированию. Рекомендуется ревакцинироваться против КВИ через 6 месяцев после получения первичного курса вакцинации», - сказала Сархат Бейсенова.