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Тяжелоатлет Рахимов завоевал «золото» на турнире в Беларуси

3 Ноября 2019 15:56
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Тяжелоатлет Рахимов завоевал «золото» на турнире в Беларуси

ГРОДНО. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Нижат Рахимов завоевал «золото» на международном турнире по тяжелой атлетике «Alexander Cup» в белорусском городе Гродно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

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Международный турнир по тяжелой атлетике «Alexander Cup» («Кубок Александра») является квалификационным мероприятием к Олимпийским играм в Токио 2020 серебряного уровня. Около 300 атлетов принимают участие в турнире имени Курловича Александра Николаевича - заслуженного мастера спорта СССР (1987), двухкратного олимпийского чемпиона (1988 и 1992) и четырехкратного чемпиона мира.

Казахстан на международном первенстве представляют следующие атлеты: Нижат Рахимов - в весовой категории до 81 кг, Денис Уланов - в весовой категории до 81 кг, Игорь Сон - в весовой категории до 55 кг, Зульфия Чиншанло - в весовой категории до 55 кг, Екатерина Быкова – в весовой категории до 71 кг.

Сегодня на соревновательный помост турнира в Гродно вышел олимпийский чемпион Нижат Рахимов, который с результатом 344 кг (151+193) принес сборной Казахстана второе «золото».

Вчера первую золотую медаль в весовой категории до 71кг завоевала Екатерина Быкова с результатом в 210 кг. (93+117).

Зульфия Чиншанло стала третьей с результатом 200 кг. (85+115).

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Ключевые слова: Спорт, Беларусь,
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