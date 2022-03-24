Тяжелоатлет Ниджат Рахимов прокомментировал лишение олимпийской медали и дисквалификацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион из Казахстана, тяжелоатлет Ниджат Рахимов прокомментировал решение спортивного арбитражного суда о лишении его золотой медали и дисквалификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья, в эти дни весеннего Наурыза меня омрачила новость о решении антидопингового департамента CAS по поводу контроля, который брали в 2016 году. Мне очень жаль, что мои доводы о непричастности к этой ситуации не были приняты арбитром в ходе слушания в августе прошлого года. Также с их стороны не дана оценка действиям тех людей, кто забирал пробы и был в целом ответственен за этот процесс. Ведь, по сути, вопросы должны быть к ним и к их руководителям, которые как показало время оказались далеко не чистыми на руку людьми! Все это вызывает много вопросов, и они, пока, остались без ответов. Поэтому я категорически не согласен с этим решением. Самое ужасное в этой ситуации то, что не имея вопросов к моей пробе сданной во время Олимпийских игр, у меня, как и у всего Казахстана хотят забрать главную награду - золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро», - написал тяжелоатлет в своем Instagram.

Он заявил, что намерен подать апелляцию на данное решение.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Ниджата Рахимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Также аннулированы все его результаты с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года, спортсмен лишен золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до

Федерация тяжелой атлетики РК выступила с заявлением касательно лишения «золота» Олимпиады-2016.