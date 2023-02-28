Тяжело ли работать женщинам в Правительстве Казахстана - ответ Ажар Гиният

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня министра здравоохранения Ажар Гиният спросили, насколько тяжело работать женщинам в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На государственной службе не делят женщин и мужчин. Есть государственные служащие, перед которыми поставлены определенные задачи. Мы выполняем свою работу. Мне не тяжело работать», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Она также отметила, что у государственных служащих ненормированный рабочий день.

«Может быть, с 8 утра до 21-22 часов. Работаем и в выходные. Если поставленные задачи выполнены, то можно отдыхать в выходные. А если работы много, то надо работать», - считает министр.

В преддверии 8 Марта глава ведомства пожелала всем казахстанским женщинам здоровья.

«Я всем казахстанским женщинам желаю здоровья. А чтобы быть здоровым, надо своевременно проходить профилактические осмотры. Сегодня это можно сделать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и медстрахования. Очень прошу беречь себя, уделять внимание и слушать свой организм. Если есть симптомы, то надо немедленно обратиться к врачам», - сказала А. Гиният.