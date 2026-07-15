Тянь-Шаньский бурый медведь помогает распространять яблоню Сиверса

Тянь-Шаньский бурый медведь играет важную роль в сохранении природных экосистем, способствуя естественному распространению семян растений, в том числе дикорастущей яблони Сиверса. Об этом сообщили в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, передает Kazinform.

По словам специалистов, сохранение тянь-шаньского бурого медведя и его естественной среды обитания имеет большое значение для природы, поскольку этот вид участвует в восстановлении растительного покрова и распространении семян.

В национальном парке также рассказали об особенностях поведения животного в летний период. В это время медведь ведет активный образ жизни, восстанавливает силы после зимы и начинает накапливать жировые запасы. Чаще всего он выходит на поиски пищи ранним утром и в прохладные вечерние часы.

Летом тянь-шаньские бурые медведи преимущественно обитают вблизи рек и озер, в густых лесах и на альпийских лугах. В жаркие дни они предпочитают отдыхать в затененных местах, а также возле ручьев и берегов рек.

По данным специалистов, результаты фотоловушек и мониторинговых исследований, проводимых в последние годы на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, свидетельствуют о том, что тянь-шаньский бурый медведь встречается все чаще, а его численность постепенно увеличивается.

Ранее Kazinform сообщал о том, как насекомые помогают Бурабаю справляться с рекреационной нагрузкой.