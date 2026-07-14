Как насекомые помогают Бурабаю справляться с рекреационной нагрузкой

Когда говорят о природе Бурабая, чаще всего вспоминают сосновые леса, озера, маралов или лосей. Однако устойчивость всей экосистемы во многом зависит от существ, которых большинство отдыхающих даже не замечает, передает Kazinform.

Именно поэтому специалисты Государственного национального природного парка «Бурабай» ежегодно проводят мониторинг энтомофауны — совокупности насекомых, обитающих на особо охраняемой природной территории.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

Сегодня на территории парка зарегистрировано 178 видов насекомых. Для ученых это не просто перечень видов. Насекомые считаются одними из самых чувствительных индикаторов состояния окружающей среды. Изменение их численности зачастую становится первым сигналом того, что в экосистеме происходят неблагоприятные процессы — задолго до того, как изменения становятся заметны человеку.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

Еще одна важнейшая задача насекомых — участие в естественном восстановлении леса. Жуки, личинки и другие беспозвоночные перерабатывают опавшую древесину, листья и остатки растений, превращая их в органическое вещество, которое возвращается в почву. Благодаря этому формируется гумус, необходимый для роста молодых деревьев и других растений.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

Не менее важна работа насекомых-опылителей. Именно они обеспечивают размножение большинства дикорастущих растений, сохраняют видовое разнообразие лугов и лесных полян, а также помогают естественному возобновлению лесов. Для национального парка, где ежегодно проводится лесовосстановление, это один из ключевых природных механизмов.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

Особую роль насекомые играют и в условиях высокой рекреационной нагрузки. Ежегодно Бурабай принимает сотни тысяч посетителей, а это означает вытаптывание растительности, уплотнение почвы и повреждение лесной подстилки. Насекомые помогают экосистеме быстрее восстанавливаться: ускоряют разложение органических остатков, поддерживают плодородие почвы и способствуют восстановлению растительного покрова. Именно поэтому сохранение разнообразия энтомофауны напрямую связано с устойчивостью природных комплексов к воздействию человека.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

При этом далеко не все насекомые одинаково полезны. Некоторые виды способны повреждать древесную растительность. Однако и они являются частью естественного природного баланса. Вмешательство специалистов требуется только тогда, когда возникает риск массового размножения вредителей, способного нанести ущерб лесным массивам. Поэтому сотрудники национального парка не уничтожают насекомых, а постоянно контролируют их численность и состояние популяций.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

На территории ГНПП «Бурабай» также обитают редкие виды, имеющие международный и национальный природоохранный статус. Это еще раз подтверждает высокую сохранность местных экосистем и необходимость их бережной охраны.

Фото: Kazinform

Работа по изучению энтомофауны продолжается ежегодно. Мониторинг позволяет оценивать влияние изменения климата, рекреационной нагрузки и других факторов на состояние природных комплексов, а также своевременно принимать меры по сохранению уникальной экосистемы Бурабая.

Как Бурабай готовится принимать туристов в летнем сезоне — читайте здесь.