Как Бурабай готовится принимать туристов в летнем сезоне: фоторепортаж

В Бурабайском национальном парке в рамках организованного для журналистов и блогеров пресс-тура представили летний туристический маршрут, включающий ключевые природные, исторические и культурные локации региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Это маршрут, который ориентирован на путешественников и объединяет разные форматы отдыха — от природных прогулок до знакомства с историей и традициями.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

В числе рекомендуемых для посещения мест — мараловодческое хозяйство «Акмарал», где можно увидеть, как устроено содержание маралов и ближе познакомиться с природной средой региона, которая остается одной из главных ценностей Бурабая.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Интересной точкой маршрута является этноаул «Nomad Soul» («Душа кочевника»), где воссоздана атмосфера кочевой культуры. Здесь туристам предлагают увидеть юрты, тематические экспозиции и пространства, посвященные традициям и ремеслом номадов.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Отдельное впечатление оставляет прогулка по озеру Бурабай на пароме. Во время водной экскурсии туристам рассказывают легенды, связанные со скальными образованиями и природными объектами озера, включая скалу Жумбактас, вокруг которой сложился целый пласт народных преданий.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Одним из обязательных пунктов маршрута считается гора Болектау — популярная смотровая площадка, откуда открываются панорамные виды на озёра, леса и скальные массивы национального парка.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Также в маршрут включен мультимедийный интерактивный комплекс по истории Казахстана, где исторические сюжеты представлены в современном цифровом формате и дополнены интерактивными элементами.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Значимой культурной точкой является поляна Абылай хана — историческое место, связанное с важными событиями прошлого и сегодня входящее в число ключевых туристических локаций Бурабая.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Завершает маршрут летний фестиваль под открытым небом, объединяющий музыку, активный отдых и атмосферу open-air в природном окружении национального парка.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Стоит отметить, туристическая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года объекты размещения приняли более 10 млн гостей, а объем инвестиций в сферу превысил 1,3 трлн тенге.