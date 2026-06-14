Как Бурабай готовится принимать туристов в летнем сезоне: фоторепортаж
В Бурабайском национальном парке в рамках организованного для журналистов и блогеров пресс-тура представили летний туристический маршрут, включающий ключевые природные, исторические и культурные локации региона, передает корреспондент агентства Kazinform.
Это маршрут, который ориентирован на путешественников и объединяет разные форматы отдыха — от природных прогулок до знакомства с историей и традициями.
В числе рекомендуемых для посещения мест — мараловодческое хозяйство «Акмарал», где можно увидеть, как устроено содержание маралов и ближе познакомиться с природной средой региона, которая остается одной из главных ценностей Бурабая.
Интересной точкой маршрута является этноаул «Nomad Soul» («Душа кочевника»), где воссоздана атмосфера кочевой культуры. Здесь туристам предлагают увидеть юрты, тематические экспозиции и пространства, посвященные традициям и ремеслом номадов.
Отдельное впечатление оставляет прогулка по озеру Бурабай на пароме. Во время водной экскурсии туристам рассказывают легенды, связанные со скальными образованиями и природными объектами озера, включая скалу Жумбактас, вокруг которой сложился целый пласт народных преданий.
Одним из обязательных пунктов маршрута считается гора Болектау — популярная смотровая площадка, откуда открываются панорамные виды на озёра, леса и скальные массивы национального парка.
Также в маршрут включен мультимедийный интерактивный комплекс по истории Казахстана, где исторические сюжеты представлены в современном цифровом формате и дополнены интерактивными элементами.
Значимой культурной точкой является поляна Абылай хана — историческое место, связанное с важными событиями прошлого и сегодня входящее в число ключевых туристических локаций Бурабая.
Завершает маршрут летний фестиваль под открытым небом, объединяющий музыку, активный отдых и атмосферу open-air в природном окружении национального парка.
Стоит отметить, туристическая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года объекты размещения приняли более 10 млн гостей, а объем инвестиций в сферу превысил 1,3 трлн тенге.