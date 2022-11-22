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Тяньшаньские бурые медведи уходят в спячку в Алматинском заповеднике

22 Ноября 2022, 14:07
Тяньшаньские бурые медведи уходят в спячку в Алматинском заповеднике

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - С начала года хищники 15 раз попали в фотоловушки Алматинского заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

В конце октября или в начале ноября в горах устанавливается постоянный снежный покров. С этого времени тянь-шаньские медведи залегают в берлоги на зимнюю спячку. Хищник проводит в состоянии зимнего сна четыре-пять месяцев, а самки с детенышами примерно на месяц дольше.

На местах, где чаще всего встречаются следы диких животных, метки, оставленные на деревьях и камнях, научные сотрудники и государственные инспектора устанавливают фотоловушки.

«С начала года на территории Алматинского заповедника тяньшаньские бурые медведи попали в фотоловушки 15 раз. Они обитают во всех крупных ущельях на высоте 1200-2800 метров над уровнем моря в смешанно-лиственном и хвойном лесу. Однако в прошлом, 2021 году одна самка была замечена на высоте 3470 метров», - говорится в сообщении.

Согласно осеннему учету текущего года, в Алматинском заповеднике обитают 26 тяньшаньских бурых медведей.


Фото: funart.pro


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