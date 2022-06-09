9 Июня 2022 22:36

Творчество известного кыргызского скульптора отмечено государственной наградой Казахстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в столице Кыргызской Республики в Казахско-Кыргызском культурном центре имени Абая Кунанбаева национальной библиотеки имени А. Осмонова состоялась торжественная церемония вручения Ордена «Достық» второй степени известному кыргызскому скульптору Тамиле Маматовой, автору бюстов Ч. Айтматова, А. Кунанбаева и М. Ауэзова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данную высокую государственную награду по поручению Президента Республики Казахстан К. Токаева вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев.

Церемонию награждения открыл министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов, который дал высокую оценку двустороннему сотрудничеству в сфере культуры между братскими народами, а также отметил внесенный огромный вклад Т. Маматовой в сохранении творческого наследия двух стран.

В свою очередь, Посол РК в КР Р. Жошыбаев в своем выступлении отметил

активное участие мастеров искусств двух стран в духовном развитии нынешнего поколения, а также акцентировал, что подобного рода сотрудничество по своему характеру обозначает, не только союзнические, но и братские отношения Кыргызстана и Казахстана.

Кроме того, на мероприятии с поздравительной речью и словами благодарности Главе государства РК выступали Государственный секретарь КР Сүйүнбек Касмамбетов, депутаты Жогорку Кенеша КР пятого созыва Роза Акназарова и Жылдызкан Джолдошева, искусствовед-профессор факультетата искусств Ошского Государственного университета Тамара Кадырбаева, ректор Академии государственного управления при Президенте КР Алмазбек Акматалиев, профессор-тюрколог Кадыралы Конкобаев, посол Венгрии в КР Шондор Дороги, председатель союза художников КР Жакшыбек Джунушев, Роза Айтматова – сестра писателя и другие известные общественно-культурные деятели Кыргызстана, представители творческой интеллигенции.

Орден «Достық» - это государственная награда Республики Казахстан, которой награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.