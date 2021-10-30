Творческое объединение «Қазақ анимация» создадут в РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На Международном фестивале анимационных фильмов ÁMEN в Туркестане вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов объявил об открытии Казахского анимационного творческого объединения на базе киностудии «Казахфильм». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Воспитание подрастающего поколения через искусство анимации - одна из важных задач национального проекта «Рухани жаңғыру». Как известно, в этом году исполняется 54 года со дня выхода в свет первого казахского мультфильма. За это время отечественная анимация достигла больших высот. Самое главное, что выросло много талантов, сформировалась национальная школа. Однако время идет вперед. У нашей страны есть все возможности не отставать. Есть творческие и образованные молодые люди, обладающие знаниями и навыками, частные студии, которые превращают их карьеру в прибыльные профессии, новые идеи и новые инициативы, творческая аудитория и, что самое главное, эта продукция востребована в нашей стране», - сказал вице-министр.

В своем выступлении Болат Тлепов отметил, что не существует системы, которая строго регулирует и проводит госзаказ. Вице-министр сообщил, что будет создана новая система поддержки творческих коллективов, занимающихся анимацией.

«Поэтому со следующего года в рамках принятого национального проекта на киностудии «Казахфильм» начнет работу творческое объединение «Қазақ анимация». Его основная задача - поддержка творческих коллективов на рынке отечественной анимации и создание условий для расширения ассортимента отечественной продукции. Во-вторых, формирование полноценного национального информационного ресурса за счет трансформации искусства анимации не только как детского контента, но и в язык кино и рекламы, компьютерных игр и веб-общения. В-третьих, конечно, поднять уровень казахстанской анимации до международного за счет налаживания тесных связей с представителями мировой мультиндустрии, в том числе с зарубежными коллегами, участвующими в сегодняшнем фестивале», - сказал Б. Тлепов.

Напомним, 29-30 октября в Туркестане проходит фестиваль анимационных фильмов ÁMEN, в котором участвуют квалифицированные аниматоры из Казахстана, Азербайджана, Башкортостана (Россия), Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана (Россия), Таджикистана и Турции.