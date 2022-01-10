Твиты Президента РК о ситуации в стране нашли поддержку со стороны международных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые представители мирового сообщества думают, что в Казахстане стреляли в мирных жителей Мангистауской области. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на своей странице в Twitter опубликовал около 10 твитов для англоязычной аудитории о ситуации в стране. Потому что, если честно, многие представители мирового сообщества воспринимают происходящее в стране, как мирные митинги, начавшиеся в Мангистауской области. Не отошли от мнения, что стреляли в мирных жителей. Поэтому в средствах массовой информации, в особенности в иностранных СМИ мы должны больше показывать и рассказывать о пострадавших, о тех, кто скончался, о нынешнем облике Алматы, Тараза, Шымкента и Алматинской области. Потому что они думают, что мы стреляли в мирное население. На самом деле сейчас следственные органы могут рассказать о том, что это совершили организованные группы с тщательной подготовкой и навыками», - заявил Берик Уали.

По его словам, такое мнение международного сообщества изменилось после опубликованных постов Главы государства в Twitter.

«На самом деле, твиты Президенты о ситуации в стране нашли поддержку со стороны международных организаций и иностранных коллег, благодаря твитам на сегодняшний день находит поддержку проводимая конттеррористическая операция для освобождения страны от террористов. Если мы будем молчать, откуда они узнают? Поэтому Глава государства дал конкретные поручения и.о. заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтару Тлеуберди. То есть, Президент дал поручение показать произошедшие в стране события иностранным коллегам, Европе, Западу объективно, без преувеличения, так, как все происходило на самом деле. Сейчас Министерство иностранных дел РК проводит обширную работу в этом направлении», - сообщил Берик Уали.

Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК и сколько указов подписано К. Токаевым с начала 2022 года. По его словам, на сегодня с 4 января Глава государства непрерывно работает 120 часов.

Кроме того, Берик Уали прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ и напомнил об анонсированных Президентом кадровых перестановках в Правительстве.