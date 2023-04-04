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Тушить пожар на побережье Каспия продолжают в Атырауской области

Виктор Сутягин
4 Апреля 2023, 21:27
Тушить пожар на побережье Каспия продолжают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается тушение пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с сотрудниками РГП «АқЖайық» третий день ведут борьбу с огнем на побережье Каспийского моря. За этот период удалось ликвидировать более 80 га возгорания (общая площадь пожара составляет 89,5 га).

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«Тушение возгорания осуществляется комбинированным способом. Где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки. На других участках, где возможен проезд, используется пожарная техника. С 17 часов 4 апреля к тушению подключился вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством. В настоящее время осуществлено 14 сбросов общим объемом 70 тонн воды. Сбросы осуществляются на основные очаги пожара. В настоящее время остается не потушено около 4 га. Всего в борьбе с пожаром задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Как дополнили в МЧС, с 17:50 по 20:53 вертолетом МИ-8 с водосливным устройством спасательной авиации Казахстана было осуществлено 20 сбросов по 3 тонны.


Атырауская область   Происшествия   Пожар   Каспийское море  
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