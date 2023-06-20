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Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Июня 2023, 19:47
Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Огнеборцами продолжается работа по тушению сухостоя под Астаной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарные столичного ДЧС, а также прибывшие подразделения Акмолинской и Карагандинской областей продолжают тушение сухостоя на площади 80 га.

С начала тушения пожара авиацией осуществлено 74 сбросов воды, объемом 222 тонны. Всего в тушении на данный момент задействовано 172 человека, 46 единиц техники и 2 вертолета.

По распоряжению министра по ЧС группировки сил и средств МЧС, в том числе военнослужащие воинских частей, привлеченные к тушению пожара, убыли на место постоянной дислокации.

Тушение пожара находится на личном контроле министра по ЧС генерал-майора Сырыма Шарипханова.


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