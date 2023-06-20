Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Огнеборцами продолжается работа по тушению сухостоя под Астаной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарные столичного ДЧС, а также прибывшие подразделения Акмолинской и Карагандинской областей продолжают тушение сухостоя на площади 80 га.

С начала тушения пожара авиацией осуществлено 74 сбросов воды, объемом 222 тонны. Всего в тушении на данный момент задействовано 172 человека, 46 единиц техники и 2 вертолета.

По распоряжению министра по ЧС группировки сил и средств МЧС, в том числе военнослужащие воинских частей, привлеченные к тушению пожара, убыли на место постоянной дислокации.

Тушение пожара находится на личном контроле министра по ЧС генерал-майора Сырыма Шарипханова.