Тушение склада в Алматы осложняется плотной загрузкой товарами

15 Января 2023, 13:13

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тушение склада в Алматы осложняется плотной загрузкой товарно-материальными ценностями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожарные проводят вскрытие и разборку конструкций – это специальные действия, проводимые в целях уточнения места горения, обнаружения скрытых очагов горения и определения их границ и путей распространения. Вскрытие конструкций дает возможность для наиболее успешного применения огнетушащих веществ, создания разрывов на путях распространения горения, удаления дыма и снижения температуры, снижения скорости распространения горения; устранения угрозы обрушения конструкций», - отметили в МЧС.

Как сообщалось ранее, склад с товарами загорелся в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина. Силы и средства работают по повышенному рангу.

Фото: t.me/qr_tjm