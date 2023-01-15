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Тушение склада в Алматы осложняется плотной загрузкой товарами

15 Января 2023, 13:13
Тушение склада в Алматы осложняется плотной загрузкой товарами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тушение склада в Алматы осложняется плотной загрузкой товарно-материальными ценностями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожарные проводят вскрытие и разборку конструкций – это специальные действия, проводимые в целях уточнения места горения, обнаружения скрытых очагов горения и определения их границ и путей распространения. Вскрытие конструкций дает возможность для наиболее успешного применения огнетушащих веществ, создания разрывов на путях распространения горения, удаления дыма и снижения температуры, снижения скорости распространения горения; устранения угрозы обрушения конструкций», - отметили в МЧС.

Как сообщалось ранее, склад с товарами загорелся в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина. Силы и средства работают по повышенному рангу.

Фото: t.me/qr_tjm


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