СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Работы по прокладке минерализованной полосы приостановлены в связи с труднодоступной местностью. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении лесного пожара задействовано около 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего осуществлено 777 сбросов воды с объемом более 2 000 тонн.

«Вчера в связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) пожар получил распространение в южном направлении от очага пожара (плотное задымление, низовой пожар) в сторону села Талица (жители заблаговременно эвакуированы), для защиты села выставлена пожарная техника. Пожар вышел с восточной стороны села Талица на степную территорию и был ликвидирован.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара», - сообщили в пресс-службе министерства.

До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 110 звонков. Телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

По данным АО «Казгидромет», на день 11 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 25-30 0С.

На 13 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-170 С, днем 27-32 0С.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.