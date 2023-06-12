Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Июня 2023, 18:23
Тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Работы по прокладке минерализованной полосы приостановлены в связи с труднодоступной местностью. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении лесного пожара задействовано около 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

photo

Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего осуществлено 777 сбросов воды с объемом более 2 000 тонн.

«Вчера в связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) пожар получил распространение в южном направлении от очага пожара (плотное задымление, низовой пожар) в сторону села Талица (жители заблаговременно эвакуированы), для защиты села выставлена пожарная техника. Пожар вышел с восточной стороны села Талица на степную территорию и был ликвидирован.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара», - сообщили в пресс-службе министерства.

photo

До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 110 звонков. Телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

По данным АО «Казгидромет», на день 11 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 25-30 0С.

На 13 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-170 С, днем 27-32 0С.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.


Происшествия   Регионы Казахстана   Пожар   Минэкологии   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане