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Тушение пожара в области Абай продолжается на 5 участках

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 10:21
Тушение пожара в области Абай продолжается на 5 участках Фото: пресс-служба МЧС РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 290 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды с объемом более 1000 тонн воды.

Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС г. Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС из Карагандинской и Алматинской областей приступили к тушению пожара, свою функцию выполняет подвижной пункт управления.

С первого дня поступления сообщения в МЧС на место происшествия направлены бригады Центра медицины катастроф МЧС (ЦМК), которые в случае необходимости готовы к оказанию экстренной медицинской помощи.

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Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

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Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

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Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

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МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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