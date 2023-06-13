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Тушение пожара продолжают в области Абай

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Июня 2023, 10:04
Тушение пожара продолжают в области Абай Фото: t.me/qr_tjm

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается. Угрозы населенным пунктам нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В тушении лесного пожара задействованы более 1 800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны. Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара. По результатам аэровизуальной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата наблюдалась действующая кромка верхового пожара по направлению от Каштакского лесничества в сторону г. Семей. Благодаря оперативным действиям и своевременно принятым мерами удалось предотвратить распространение пожара в населенные пункты», - сообщили в МЧС.

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По информации ведомства, также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки всего осуществлено 546 сбросов воды с объемом более 1 500 тонн. С начала пожара всего осуществлено более 1300 сбросов воды объемом порядка 4 000 тонн.

До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 150 звонков. Телефон горячей линии ДЧС: 8 722 235 38 31.

По данным АО «Казгидромет», на 14 июня прогнозируются кратковременный дождь (вероятность дождя 60%), гроза, шквал, ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5+100С, днем +18+230С.


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Происшествия   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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