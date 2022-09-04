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    12:22, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тушение пожара продолжается в трех селах Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тушение пожара производится в Аманкарагае, селах Лесное и Озерное. Также на 8 участках лесной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
    «По состоянию на 11:00 производится тушение в 3 населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны. В тушении пожара участвуют силы и средства 110 единиц техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 703 человек личного состава. Производится тушение в населенных пунктах Аманкарагай, Лесное, Озерное», - сообщили в МЧС РК.

    По информации ведомства, на телефон горячей линии поступило 18 звонков информационного характера.

    «2 психолога ДЧС Костанайской области оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района. В селе Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуто 9 палаток для приема пострадавшего населения», - добавили в министерстве.

    Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.


    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.


    Фото : gov.kz





    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Костанай Костанайская область Видео ДЧС МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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