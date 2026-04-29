Турция завершила подготовку к строительству научной базы в Антарктиде

Власти Турции объявили о завершении всех подготовительных этапов для создания национальной научной базы в Антарктиде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр сообщил о полном завершении подготовительных работ по проекту Турецкой антарктической научной базы. По его словам, успешно проведены исследования по оценке воздействия на окружающую среду, что стало ключевым этапом перед началом строительства.

— Все подготовительные работы к созданию турецкой антарктической научной базы завершены. Исследования по оценке воздействия на окружающую среду прошли успешно. Строительство базы начнется в ближайшее время, — заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение для развития научного потенциала страны и укрепления ее присутствия в Антарктике. В ближайший период Турция планирует перейти к практической фазе реализации и начать возведение самого объекта.

Создание базы позволит турецким ученым проводить долгосрочные исследования в области климата, экологии и геофизики в одном из наиболее чувствительных регионов планеты.

