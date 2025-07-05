Турция платит ученым за возвращение из-за границы

Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) запускает амбициозную программу по возвращению турецких ученых и исследователей, работающих за рубежом. Программа CoCirculation 3 стартует 1 сентября этого года и будет действовать в течение трех лет.

В рамках инициативы 100 отобранных ученых получат щедрый пакет поддержки: ежемесячная стипендия в размере 3 980 евро, а также дополнительные бонусы, гранты и социальные льготы. Среди них – финансовая помощь семьям, поддержка в обучении детей, а также компенсация расходов на перелет в Турцию.

Цель программы – не только вернуть талантливых специалистов на родину, но и создать устойчивую научную среду, способствующую международной интеграции и развитию науки в стране.

TÜBİTAK подчеркивает, что участие открыто для исследователей из всех областей науки и технологий, приоритет будет отдаваться тем, чья работа может иметь прикладное значение для экономики и стратегических интересов Турции.

Прием заявок откроется в ближайшее время. Учитывая масштабную поддержку и ограниченное количество мест, конкуренция ожидается высокой.

Инициаторы говорят, что CoCirculation 3 – это не просто программа по возвращению кадров. Это шаг к формированию нового научного будущего Турции, где знания и опыт, приобретенные за рубежом, помогут укрепить национальный потенциал страны.

Ранее мы писали о том, что турецкие ученые разработали устройство для подсчета клеток с более высокими возможностями и низким уровнем ошибок по сравнению с образцами.