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    21:22, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Турция платит ученым за возвращение из-за границы

    Турция зовет ученых на родину, предлагая около 4 тыс. евро (около 2,5 млн тг) в месяц и щедрые бонусы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция платит ученым за возвращение из-за границы
    Фото: Anadolu ajansı

    Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) запускает амбициозную программу по возвращению турецких ученых и исследователей, работающих за рубежом. Программа CoCirculation 3 стартует 1 сентября этого года и будет действовать в течение трех лет.

    В рамках инициативы 100 отобранных ученых получат щедрый пакет поддержки: ежемесячная стипендия в размере 3 980 евро, а также дополнительные бонусы, гранты и социальные льготы. Среди них – финансовая помощь семьям, поддержка в обучении детей, а также компенсация расходов на перелет в Турцию.

    Цель программы – не только вернуть талантливых специалистов на родину, но и создать устойчивую научную среду, способствующую международной интеграции и развитию науки в стране.

    TÜBİTAK подчеркивает, что участие открыто для исследователей из всех областей науки и технологий, приоритет будет отдаваться тем, чья работа может иметь прикладное значение для экономики и стратегических интересов Турции.

    Прием заявок откроется в ближайшее время. Учитывая масштабную поддержку и ограниченное количество мест, конкуренция ожидается высокой.

    Инициаторы говорят, что CoCirculation 3 – это не просто программа по возвращению кадров. Это шаг к формированию нового научного будущего Турции, где знания и опыт, приобретенные за рубежом, помогут укрепить национальный потенциал страны.

    Ранее мы писали о том, что турецкие ученые разработали устройство для подсчета клеток с более высокими возможностями и низким уровнем ошибок по сравнению с образцами.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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