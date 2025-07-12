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    16:42, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Турция заблокировала популярные среди туристов eSIM-сервисы

    В Турции заблокировали восемь международных eSIM-сервисов, это решение ограничило доступные варианты для пользователей, путешествующих за границу, передает Kazinform cо ссылкой на akdenizmanset.

    мобильная связь
    Фото: freepik.com

    Управление по информации и коммуникационным технологиям Турции (BTK) заблокировало доступ к восьми различным поставщикам услуг. Среди них – Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM. Это решение вызвало возмущение среди пользователей цифровых SIM-карт. Поскольку данные платформы использовали технологию цифровых SIM-карт (eSIM), позволяя туристам пользоваться мобильным интернетом без необходимости подключения к местным операторам. Они предлагали доступную альтернативу, особенно тем, кто хотел избежать высоких тарифов за роуминг.

    Теперь путешественники могут столкнуться с более ограниченными возможностями и ростом стоимости мобильной связи, поскольку местные SIM-карты и роуминг, как правило, стоят дороже.

    Хотя BTK пока официально не обнародовало обоснование, эксперты полагают, что решение направлено на защиту интересов местных операторов.

    Ранее мы писали, что с 1 июля в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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