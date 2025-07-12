Турция заблокировала популярные среди туристов eSIM-сервисы

Управление по информации и коммуникационным технологиям Турции (BTK) заблокировало доступ к восьми различным поставщикам услуг. Среди них – Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM. Это решение вызвало возмущение среди пользователей цифровых SIM-карт. Поскольку данные платформы использовали технологию цифровых SIM-карт (eSIM), позволяя туристам пользоваться мобильным интернетом без необходимости подключения к местным операторам. Они предлагали доступную альтернативу, особенно тем, кто хотел избежать высоких тарифов за роуминг.

Теперь путешественники могут столкнуться с более ограниченными возможностями и ростом стоимости мобильной связи, поскольку местные SIM-карты и роуминг, как правило, стоят дороже.

Хотя BTK пока официально не обнародовало обоснование, эксперты полагают, что решение направлено на защиту интересов местных операторов.

Ранее мы писали, что с 1 июля в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные.