Турция вводит новые правила заселения в отели: что важно знать туристам
С 11 декабря в Турции официально вступили в силу новые требования к процессу регистрации гостей в отелях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Совет по защите персональных данных страны (KVKK) принял решение, которое существенно меняет привычный порядок заселения — теперь отелям запрещено фотографировать, сканировать или иным образом копировать паспорта туристов.
Нововведение направлено на повышение уровня защиты информации и доверия к туристической инфраструктуре Турции.
Почему ввели новые правила
Главная причина — усиление защиты персональных данных. Ранее копии паспортов часто хранились без должного контроля, иногда годами. Это создавало высокий риск утечек, а также злоупотреблений информацией о туристах. Новый порядок официально признал практику хранения копий паспортов нарушением закона.
Теперь отели обязаны отказаться от любых форм копирования документов. Уже имеющиеся у них архивы подлежат обязательному уничтожению.
Как теперь проходит заселение
Согласно обновленной политике:
- персонал отеля только визуально проверяет оригинал документа — паспорт или удостоверение личности;
- необходимые сведения — имя, фамилия, номер документа, даты пребывания — вносятся напрямую в систему МВД Турции YAZOK, являющуюся частью госпортала e-Devlet;
- никакие фотографии, сканы и бумажные копии больше не допускаются.
Таким образом, данные туристов сразу попадают в государственную систему, где хранятся в соответствии с установленными стандартами безопасности.
Что делать, если в отеле требуют копию документа
Если в отеле постояльцу все же предлагают «прошить», «отсканировать» или «сделать фото» паспорта, можно отказать, сославшись на новые правила Principle Decision on Recording Photocopies of ID Cards от 9 декабря 2025 года. Такая рекомендация распространяется как на иностранных гостей, так и на местных граждан.
Ранее мы писали, что работу отелей в Турции берут под усиленный контроль.