Турция вводит новые правила заселения в отели: что важно знать туристам

Совет по защите персональных данных страны (KVKK) принял решение, которое существенно меняет привычный порядок заселения — теперь отелям запрещено фотографировать, сканировать или иным образом копировать паспорта туристов.

Нововведение направлено на повышение уровня защиты информации и доверия к туристической инфраструктуре Турции.

Почему ввели новые правила

Главная причина — усиление защиты персональных данных. Ранее копии паспортов часто хранились без должного контроля, иногда годами. Это создавало высокий риск утечек, а также злоупотреблений информацией о туристах. Новый порядок официально признал практику хранения копий паспортов нарушением закона.

Теперь отели обязаны отказаться от любых форм копирования документов. Уже имеющиеся у них архивы подлежат обязательному уничтожению.

Как теперь проходит заселение

Согласно обновленной политике:

персонал отеля только визуально проверяет оригинал документа — паспорт или удостоверение личности;

необходимые сведения — имя, фамилия, номер документа, даты пребывания — вносятся напрямую в систему МВД Турции YAZOK, являющуюся частью госпортала e-Devlet;

никакие фотографии, сканы и бумажные копии больше не допускаются.

Таким образом, данные туристов сразу попадают в государственную систему, где хранятся в соответствии с установленными стандартами безопасности.

Что делать, если в отеле требуют копию документа

Если в отеле постояльцу все же предлагают «прошить», «отсканировать» или «сделать фото» паспорта, можно отказать, сославшись на новые правила Principle Decision on Recording Photocopies of ID Cards от 9 декабря 2025 года. Такая рекомендация распространяется как на иностранных гостей, так и на местных граждан.

