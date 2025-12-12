РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:20, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Турция вводит новые правила заселения в отели: что важно знать туристам

    С 11 декабря в Турции официально вступили в силу новые требования к процессу регистрации гостей в отелях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Турция
    Фото: Pixabay

    Совет по защите персональных данных страны (KVKK) принял решение, которое существенно меняет привычный порядок заселения — теперь отелям запрещено фотографировать, сканировать или иным образом копировать паспорта туристов.

    Нововведение направлено на повышение уровня защиты информации и доверия к туристической инфраструктуре Турции.

    Почему ввели новые правила

    Главная причина — усиление защиты персональных данных. Ранее копии паспортов часто хранились без должного контроля, иногда годами. Это создавало высокий риск утечек, а также злоупотреблений информацией о туристах. Новый порядок официально признал практику хранения копий паспортов нарушением закона.

    Теперь отели обязаны отказаться от любых форм копирования документов. Уже имеющиеся у них архивы подлежат обязательному уничтожению.

    Как теперь проходит заселение

    Согласно обновленной политике:

    • персонал отеля только визуально проверяет оригинал документа — паспорт или удостоверение личности;
    • необходимые сведения — имя, фамилия, номер документа, даты пребывания — вносятся напрямую в систему МВД Турции YAZOK, являющуюся частью госпортала e-Devlet;
    • никакие фотографии, сканы и бумажные копии больше не допускаются.

    Таким образом, данные туристов сразу попадают в государственную систему, где хранятся в соответствии с установленными стандартами безопасности.

    Что делать, если в отеле требуют копию документа

    Если в отеле постояльцу все же предлагают «прошить», «отсканировать» или «сделать фото» паспорта, можно отказать, сославшись на новые правила Principle Decision on Recording Photocopies of ID Cards от 9 декабря 2025 года. Такая рекомендация распространяется как на иностранных гостей, так и на местных граждан.

    Ранее мы писали, что работу отелей в Турции берут под усиленный контроль.

    Теги:
    Туризм Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают