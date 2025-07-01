Турция вновь повысила плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Теперь стоимость прохода стала больше на 15% и составляет $5,83 за тонну чистого водоизмещения.

Это уже четвертое повышение с 2022 года, когда по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начался процесс пересмотра тарифов. За три года стоимость прохода выросла в 7,2 раза — с прежнего уровня в $0,8 за тонну, который сохранялся на протяжении почти 40 лет.

Сборы рассчитываются в соответствии с положениями Конвенции Монтре и касаются судов, следующих транзитом. Власти страны подчеркивают, что рост платы обусловлен увеличением морского трафика, повышенными рисками, а также нагрузкой на береговую инфраструктуру и службы безопасности.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадира Уралоглу, поступления от сборов направляются на финансирование работы береговой охраны, спасательных и медицинских служб, а также на ликвидацию последствий аварий на воде.

По итогам 2024 года через проливы прошло свыше 51 тысячи судов, уплативших сборы на общую сумму $227 млн. Ожидается, что новый тариф обеспечит еще больший объем поступлений в государственный бюджет.

Между тем, эксперты отмечают, что Турция, пересматривая тарифную политику, стремится не только к компенсации затрат, но и к укреплению роли проливов как важного экономического и стратегического ресурса.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля этого года Турция вновь повысит тарифы на проход судов через стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы.