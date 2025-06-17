Тарифы на проход через Босфор и Дарданеллы вырастут с 1 июля

Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу, стоимость прохода увеличится на 15% по сравнению с предыдущим годом и составит $5,83 за тонну.

Повышение станет четвертым этапом в рамках поэтапного пересмотра тарифной политики, запущенного указом президента Турции в 2022 году. Министр подчеркнул, что с момента начала реформы плата за проход судов выросла уже в 7,2 раза. До 2022 года тариф сохранялся неизменным на протяжении 39 лет – всего $0,80 за тонну.

По словам Уралоглу, собранные средства будут направлены на финансирование работы береговой охраны, спасательных служб, а также медицинской поддержки в акватории проливов. Пересмотр пошлин, по мнению властей, позволяет Турции более справедливо учитывать геостратегическое значение проливов и растущие расходы на их безопасную эксплуатацию.

Проливы Босфор и Дарданеллы играют ключевую роль в международной морской торговле, соединяя Черное море со Средиземным и служа важнейшим маршрутом для экспорта нефти, зерна и других грузов из стран региона.

Ранее мы писали о том, что Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы.