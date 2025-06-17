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    21:24, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Тарифы на проход через Босфор и Дарданеллы вырастут с 1 июля

    С 1 июля этого года Турция вновь повысит тарифы на проход судов через стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Тарифы на проход через Босфор и Дарданеллы вырастут с 1 июля
    Фото: Anadolu ajansi

    Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу, стоимость прохода увеличится на 15% по сравнению с предыдущим годом и составит $5,83 за тонну.

    Повышение станет четвертым этапом в рамках поэтапного пересмотра тарифной политики, запущенного указом президента Турции в 2022 году. Министр подчеркнул, что с момента начала реформы плата за проход судов выросла уже в 7,2 раза. До 2022 года тариф сохранялся неизменным на протяжении 39 лет – всего $0,80 за тонну.

    По словам Уралоглу, собранные средства будут направлены на финансирование работы береговой охраны, спасательных служб, а также медицинской поддержки в акватории проливов. Пересмотр пошлин, по мнению властей, позволяет Турции более справедливо учитывать геостратегическое значение проливов и растущие расходы на их безопасную эксплуатацию.

    Проливы Босфор и Дарданеллы играют ключевую роль в международной морской торговле, соединяя Черное море со Средиземным и служа важнейшим маршрутом для экспорта нефти, зерна и других грузов из стран региона.

    Ранее мы писали о том, что Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы.

    Теги:
    Мост Турция Цены и тарифы
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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