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Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 11:51
Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы Фото: aydinlik.com.tr

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля Турция повышает плату за проходы судов через Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Aydinlik.

Это решение может принести стране доходы в размере до $900 млн к 2023 году. Также было принято решение обновлять золотой франк ежегодно в конце июня по состоянию на 1 июля.

Также было принято решение отказаться от фиксации золотого франка.

Стоит отметить, что с начала июля Турция повысит плату за проходы через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, что может принести доходы стране в размере 900 млн долларов к 2023 году. Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться каждый год по состоянию на 1 июля.


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