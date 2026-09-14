Турция усиливает контроль над преступлениями в соцсетях

Власти Турции усиливают борьбу с преступной деятельностью и дезинформацией в социальных сетях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что социальные сети не должны становиться пространством для безнаказанной незаконной деятельности. По его словам, правоохранительные органы расследуют публикации, связанные с сокрытием источников незаконных доходов и демонстрацией образа жизни, финансируемого преступными средствами.

Заявление прозвучало после задержания мужчины, который привлек внимание публикацией видео с роскошной свадьбы. Проведенное расследование установило его связь с отмыванием денег.

Издание Daily Sabah пишет, что турецкие власти также усиливают борьбу с организованной преступностью, использующей социальные сети и мессенджеры. Особое внимание уделяется группировкам, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, предлагая им быстрый заработок. В июле этого года в рамках общенациональной операции были задержаны 216 подозреваемых, связанных с аккаунтами, пропагандирующими деятельность организованных преступных групп.

Одновременно за последние два месяца в стране был ограничен доступ к 2034 аккаунтам, распространявшим террористическую пропаганду, дезинформацию и провокационный контент.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, в свою очередь, отмечает рост угроз, связанных с незаконными ставками и азартными играми в интернете. По его словам, развитие цифровых платформ и новых способов оплаты позволяет подобной деятельности быстрее распространяться, охватывать более широкую аудиторию и приобретать трансграничный характер.

В связи с этим, противодействие таким угрозам требует координации действий правоохранительных органов, финансовых структур, системы здравоохранения, образования и государственных органов в сфере коммуникаций.

Ранее мы писали, что Парламент Турции принял закон, запрещающий социальным сетям предоставлять услуги пользователям младше 15 лет.