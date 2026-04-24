    15:35, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Турция ограничит доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

    Парламент Турции принял закон, запрещающий социальным сетям предоставлять услуги пользователям младше 15 лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Турция ограничит доступ к соцсетям для детей младше 15 лет
    Фото: haberler.com

    В Турции принят масштабный закон, радикально меняющий правила работы социальных сетей и игровых платформ. Ключевое нововведение — полный запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Теперь цифровые платформы обязаны не только ограничить доступ несовершеннолетних, но и внедрить эффективные механизмы проверки возраста.

    Согласно новым нормам, компании должны разработать специальные версии сервисов для детей, а также предоставить родителям инструменты контроля. Речь идет о возможности управлять настройками аккаунтов, ограничивать покупки и подписки, а также отслеживать и лимитировать время использования.

    Закон также усиливает ответственность платформ за контент. Социальные сети обязаны оперативно выполнять решения о блокировке или удалении материалов — в отдельных случаях в течение одного часа. При несоблюдении требований предусмотрены жесткие меры: от запрета на рекламу до существенного ограничения интернет-трафика сервиса на территории страны.

    Отдельный блок поправок касается игровых платформ. Теперь они обязаны внедрить систему возрастной классификации контента и обеспечить родительский контроль. Иностранные сервисы с большой аудиторией в Турции должны назначить официального представителя внутри страны и взаимодействовать с регуляторами.

    За нарушения предусмотрены крупные штрафы — от 1 до 30 млн турецких лир (от 10 млн тенге до 300 млн тенге), а в случае систематического игнорирования требований власти могут ограничить доступ к платформе.

    Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации, что даст компаниям время адаптироваться к новым правилам.

    Ранее мы писали о том, что в Турции планируют ввести обязательную верификацию личности для входа в соцсети.

    Акжигит Чукубаев
