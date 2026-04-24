Турция ограничит доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

В Турции принят масштабный закон, радикально меняющий правила работы социальных сетей и игровых платформ. Ключевое нововведение — полный запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Теперь цифровые платформы обязаны не только ограничить доступ несовершеннолетних, но и внедрить эффективные механизмы проверки возраста.

Согласно новым нормам, компании должны разработать специальные версии сервисов для детей, а также предоставить родителям инструменты контроля. Речь идет о возможности управлять настройками аккаунтов, ограничивать покупки и подписки, а также отслеживать и лимитировать время использования.

Закон также усиливает ответственность платформ за контент. Социальные сети обязаны оперативно выполнять решения о блокировке или удалении материалов — в отдельных случаях в течение одного часа. При несоблюдении требований предусмотрены жесткие меры: от запрета на рекламу до существенного ограничения интернет-трафика сервиса на территории страны.

Отдельный блок поправок касается игровых платформ. Теперь они обязаны внедрить систему возрастной классификации контента и обеспечить родительский контроль. Иностранные сервисы с большой аудиторией в Турции должны назначить официального представителя внутри страны и взаимодействовать с регуляторами.

За нарушения предусмотрены крупные штрафы — от 1 до 30 млн турецких лир (от 10 млн тенге до 300 млн тенге), а в случае систематического игнорирования требований власти могут ограничить доступ к платформе.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации, что даст компаниям время адаптироваться к новым правилам.

