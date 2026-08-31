Турция стареет: детей становится меньше, пожилых — больше

Турция продолжает стареть: доля детей снизилась до 20,4%, а доля населения старше 65 лет достигла рекордных 11,1%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK) за второй квартал 2026 года, возрастная структура населения Турции заметно изменилась. Доля детей в возрасте до 15 лет продолжает сокращаться, тогда как число пожилых людей растет.

Как пишет турецкое издание Karar, доля населения 0-14 лет составила 20,4%. В начале 2000-х годов этот показатель приближался к 30%. Одновременно коэффициент рождаемости опустился ниже уровня 2,1 — показателя, который считается необходимым для простого воспроизводства населения.

Доля людей в возрасте 65 лет и старше достигла 11,1%, что стало историческим максимумом. Коэффициент пожилой зависимости составил 16,2%. То есть на каждые 100 человек трудоспособного возраста приходится около 16 пожилых.

Медианный возраст населения Турции вырос до 34,9 года. У мужчин он составил 34,2 года, у женщин — 35,7 года. Для сравнения, в 2000 году медианный возраст составлял 24,8 года. Таким образом, за 26 лет население страны стало в среднем старше более чем на 10 лет.

Разница между мужчинами и женщинами особенно заметна в старших возрастных группах. Среди людей 65-69 лет насчитывается около 1,6 млн мужчин и более 1,7 млн женщин. В возрасте 75-79 лет мужчин около 755 тыс., тогда как женщин — более 1 млн. Среди жителей в возрасте 90 лет и старше мужчин около 77 тыс., а женщин — почти 180 тыс.

Население трудоспособного возраста — от 15 до 64 лет — составляет 68,5%, или около 59,1 млн человек. В 2000 году эта группа насчитывала 43,7 млн человек при общей численности населения 67,8 млн.

Статистика показывает устойчивую тенденцию: детей в структуре населения становится меньше, а доля пожилых растет. Это означает, что Турции в ближайшие годы предстоит адаптировать пенсионную систему, здравоохранение и рынок труда к постепенно стареющему населению.

Ранее мы писали, что TÜİK опубликовал свежие данные о возрастной структуре населения страны.