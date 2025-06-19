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    22:46, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Население стареет: названы три самых «возрастных» города Турции

    Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликовал свежие данные о возрастной структуре населения страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    пенсионеры
    Фото: shutterstock.com

    Согласно результатам регистрации по месту жительства, самыми «пожилыми» городами Турции стали Синоп, Кастамону и Гиресун — все они находятся в Черноморском регионе.

    В Синопе каждый пятый житель (20%) относится к возрастной категории 65+. В Кастамону этот показатель составляет 19,5%, а в Гиресуне — 18,3%. Эти данные наглядно демонстрируют тенденцию старения населения, особенно в северных провинциях страны.

    При этом TÜİK отмечает, что доля пожилого населения в Турции неуклонно растет. В 2023 году уже в 54 из 81 провинции страны доля людей старше 65 лет превышала 10%. Специалисты связывают это как с ростом продолжительности жизни, так и с сокращением рождаемости.

    Средняя продолжительность жизни в Турции составляет 77,5 года. В то же время мужчины живут в среднем до 74,8 лет, а женщины — до 80,3 лет.

    Эксперты считают, что в ближайшие десятилетия Турция, как и многие другие страны, столкнется с необходимостью адаптации социальной инфраструктуры под нужды растущего пожилого населения.

    Между тем, постепенное старение турецкого населения в отдельных провинциях страны достигло среднего возраста в 43 года.

    Теги:
    Турция Статистика Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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