Население стареет: названы три самых «возрастных» города Турции

Согласно результатам регистрации по месту жительства, самыми «пожилыми» городами Турции стали Синоп, Кастамону и Гиресун — все они находятся в Черноморском регионе.

В Синопе каждый пятый житель (20%) относится к возрастной категории 65+. В Кастамону этот показатель составляет 19,5%, а в Гиресуне — 18,3%. Эти данные наглядно демонстрируют тенденцию старения населения, особенно в северных провинциях страны.

При этом TÜİK отмечает, что доля пожилого населения в Турции неуклонно растет. В 2023 году уже в 54 из 81 провинции страны доля людей старше 65 лет превышала 10%. Специалисты связывают это как с ростом продолжительности жизни, так и с сокращением рождаемости.

Средняя продолжительность жизни в Турции составляет 77,5 года. В то же время мужчины живут в среднем до 74,8 лет, а женщины — до 80,3 лет.

Эксперты считают, что в ближайшие десятилетия Турция, как и многие другие страны, столкнется с необходимостью адаптации социальной инфраструктуры под нужды растущего пожилого населения.

Между тем, постепенное старение турецкого населения в отдельных провинциях страны достигло среднего возраста в 43 года.