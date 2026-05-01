Турция раздаст мясо жертвенных животных миллионам людей в 85 странах

Гуманитарный фонд Турции доставит мясо жертвенных животных миллионам нуждающихся в 85 странах, включая саму Турцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Кампания проходит под лозунгом «Поделись жертвоприношением — приблизься к брату» и охватывает десятки регионов по всему миру.

Фонд установил стоимость жертвоприношения по доверенности: 18 тысяч лир внутри Турции, 7 тысяч лир за рубежом и 15 тысяч лир для Палестины.

Организация планирует охватить 81 провинцию и 922 района внутри страны, а также 420 регионов в 84 странах мира. Всего предполагается распределить почти 990 тысяч долей жертвоприношений, что позволит оказать помощь миллионам людей.

Все жертвоприношения проводятся в соответствии с исламскими нормами под контролем ветеринаров и при участии сотрудников и волонтеров фонда.

Внутри Турции мясо будет распределяться через муфтияты и региональные отделения. За рубежом — через сеть представителей фонда, обеспечивающих доставку нуждающимся семьям.

Отдельное внимание уделяется гуманитарным операциям для Палестины и Газы. Там животные закупаются в Египте, а забой проводится с первого дня праздника. В случае невозможности прямой доставки мясо будет храниться в холодильных складах в Египте до отправки в сектор Газа.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана утвердило календарь религиозных дат на 2026 год. Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.