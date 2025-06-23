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    09:22, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Турция прорабатывает альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива

    Турция работает над реализацией таких логистических проектов, как «Средний коридор» и «Путь развития». Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Ормузский пролив
    Фото: NASA / GSFC

    Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, в этом регионе расположены богатые нефтью и газом Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

    — Нам необходимо иметь сухопутные и морские пути на случай закрытия Ормузского пролива. Поэтому мы делаем все необходимое в плане реализации проектов «Средний коридор» и «Путь развития». По нашей территории проходит 2,1 тыс. км «Пути развития», мы вложим в него около $24 млрд. Мы также стремимся укрепить Средний коридор, 2,2 тыс. км которого проходит через нашу территорию. Мы завершили строительство его определенных участков, — приводит слова министра газета Hürriyet.

    По словам Уралоглу, после строительства «Пути развития» путь доставки в Европу грузов сократится до 25 дней, а через Средний коридор — до 13 дней.

    Средний (Транскаспийский) международный транспортный маршрут проходит от Китая через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт (по Каспийскому морю). Протяженность маршрута — 11 тыс. км, пропускная способность — от 4,5 млн до 27 млн тонн в год.

    Старт проекту «Путь развития», который обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Европой и Азией, был дан властями Ирака в 2023 году. В рамках «Пути развития» предстоит модернизировать и построить свыше 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. В апреле 2024 года между Турцией, Ираком, ОАЭ и Катаром был подписан меморандум по проекту создания международной транспортно-логистической системы. Он оценивается в $17 млрд.

    Ранее министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Италии Антонио Таяни сообщил, что Иран пообещал не перекрывать Ормузский пролив для торговых судов.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Средний коридор Турция Торговля Иран Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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