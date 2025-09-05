Флот Турции пополнится крупнейшим авианосцем Средиземного моря

О запуске проекта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время фестиваля TEKNOFEST Mavi Vatan, назвав его «историческим шагом» для национального флота и «символом поддержки угнетенных народов» в Палестине и Сомали.

Согласно опубликованным характеристикам, длина будущего авианосца составит 285 метров, ширина — 72 метра, а водоизмещение превысит 60 тыс. тонн. Эти показатели заметно превосходят параметры французского авианосца «Charles de Gaulle» (261 метр, 42,5 тыс. тонн), который в настоящее время остается крупнейшим военным кораблем в регионе.

Фото: Anadolu Аjansı

Новый турецкий авианосец будет вмещать до 50 летательных аппаратов, включая как пилотируемые истребители, так и современные ударные беспилотники, такие как «Bayraktar Kızılelma» и стелс-дрон «ANKA-3». В отличие от западных аналогов, корабль изначально проектируется с учетом активного применения беспилотных систем, что делает его пионером в своей категории.

Инженер Айкут Демирэзен отметил в интервью местным СМИ, что корабль будет способен преодолеть маршрут «Турция-США-Турция» без дозаправки, а особая форма носовой части обеспечит топливную экономичность до 1,5%. При этом более 80% всех компонентов авианосца будет произведено внутри Турции.

Спуск на воду ожидается в 2027–2028 годах, а ввод в строй намечен к 2030 году.

В то же время Франция готовит ответ на усиление Турции в регионе. В следующем десятилетии планируется ввести в эксплуатацию новый авианосец «PANG» водоизмещением 75 тыс. тонн, который должен заменить «Charles de Gaulle» и стать «новым гигантом Средиземного моря».

