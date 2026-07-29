Турция продолжает борьбу с вновь возникшими лесными пожарами

В нескольких районах турецких провинций Анталья и Мугла осуществляется тушение лесных пожаров. К борьбе с огнем привлечены авиация и сотни человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в районе Каш провинции Анталья, где пожар, начавшийся накануне в районе Юзюмлю, продолжают тушить вторые сутки. Работы осложняют гористая местность, крутые склоны и каменистый рельеф. В ликвидации возгорания задействованы 26 пожарных автоцистерн, девять водовозов, пять машин первичного реагирования, а также 155 сотрудников разных служб и пожарных. С рассветом к ликвидации огня вновь подключились вертолеты и самолеты.

В районе Кумлуджа утром возникли сразу несколько лесных пожаров. Два из них — в районах Сарыджасу и Сарыкавак — удалось оперативно локализовать, после чего начались работы по проливке территории. Причины возгораний устанавливает жандармерия. Еще один пожар произошел в лесном массиве района Языр, где борьба с огнем продолжается.

В районе Демре пожар в лесной зоне удалось взять под контроль. По предварительным данным, огонь уничтожил около трех гектаров кустарниковой растительности. По факту происшествия начато расследование.

Фото: Anadolu

В провинции Мугла наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Сейдикемер. Пожар, начавшийся на сельскохозяйственных угодьях, из-за сильного ветра перекинулся на лес. Для его тушения привлечены пять самолетов, 12 вертолетов, 35 автоцистерн, спецтехника и 373 человека. В целях безопасности эвакуированы 65 жителей из 43 домов, а отделения интенсивной и паллиативной терапии государственной больницы Сейдикемера временно освобождены. Из-за густого дыма и угрозы распространения огня движение по автотрассе Фетхие — Анталья временно перекрыто.

Тем временем в районе Фетхие пожар уже ликвидирован. В результате возгорания выгорел примерно один гектар леса.

Пожар на сельскохозяйственных землях в районе Пазарыери провинции Биледжик также удалось взять под контроль. На месте продолжаются работы по охлаждению территории.

Ранее сообщалось, что пожарные в турецкой провинции Мугла продолжают борьбу с огнем.