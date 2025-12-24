РУ
    20:01, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Турция представила первый мультсериал, полностью созданный с помощью ИИ

    Состоялась премьера анимационного сериала «Охотники за дичью», первого в Турции, полностью созданного с использованием искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Kazinform. 

    Первый мультсериал, полностью созданный с помощью ИИ, вышел в Турции
    Фото: breakingnews.com.tr

    Премьера прошла на телеканале TRT Avaz.

    Как сообщает Habererk, для 13-серийного проекта был проведен масштабный процесс обработки данных и проектирования, управляемый людьми. Было создано около 18 000 визуальных элементов для почти 2400 композиций, использованных в финальной версии, включая альтернативные варианты и доработки. Для 3900 секунд финального контента, появившегося на экране, было создано в общей сложности 60 000 секунд видео, обработанного ИИ. В процессе производства было интегрировано более 10 различных инфраструктур искусственного интеллекта для работы в качестве единой системы.

    В центре сюжета — пятеро детей, каждый из которых воплощает отдельную добродетель. Направляет их мудрый наставник Бёрю.

    События разворачиваются на обширной территории, простирающейся от Гёбекли-Тепе и Орхонских памятников до Иссык-Куля и Туркестана. 

    Ранее сообщалось, что «Оскар» теперь смогут получить фильмы, снятые с помощью ИИ. 

     

    Жулдыз Атагельдиева
