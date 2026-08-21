Турция потребовала объявить Нетаньяху в международный розыск

Турция запросила «красные уведомления» у Интерпола в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о геноциде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что ведомство обратилось в МВД с просьбой объявить на международном уровне в розыск Нетаньяху и израильского военного деятеля, командующего Военно-морскими силами Израиля Афека Московича. Запрос основан в рамках ордеров на арест, выданных 14 июля 2026 года Стамбульским судом по тяжким преступлениям № 11.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 21, 2026

По словам министра, в рамках дела № 2026/108 проходят 35 обвиняемых. Их преследуют в связи с нападением на активистов «Глобальной флотилии Сумуд», направлявшейся в Газу с гуманитарной помощью.

Нетаньяху и Московичу, согласно заявлению Гюрлека, вменяются, в частности, преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, умышленное причинение вреда здоровью, пытки, повреждение имущества, грабеж и захват транспортных средств.

Документы по запросу были переданы в Министерство иностранных дел Турции. Гюрлек заявил, что Анкара намерена использовать все возможности национального и международного права для привлечения к ответственности лиц, которых она считает ответственными за преступления в Газе.

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