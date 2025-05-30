Турция отправила первую плавучую газовую платформу в открытое море

Торжественную церемонию проводов платформы провел президент Реджеп Тайип Эрдоган. Как оказалось, специальное судно «Осман Гази» начнет добычу газа в 2026 году.

Фото: Anadolu ajansı

Платформа направляется на газовое месторождение Сакарья, где будет задействована для увеличения добычи голубого топлива. Символично, что 29 мая, в годовщину завоевания Стамбула, судно прошло через Босфор и следует в порт Фильес для подготовки к эксплуатации.

Ожидается, что к середине 2026 года «Осман Гази» приступит к работе и обеспечит суточную добычу в 20 млн кубометров газа, что почти вдвое больше текущих объемов. Срок службы платформы на одной точке составит не менее 20 лет.

Судно впечатляет своими характеристиками:

Длина – 298,5 м,

Ширина – 56 м,

Глубина – 29,5 м,

Экипаж – до 140 человек.

Проектная мощность по переработке составляет 10,5 млн кубометров газа в сутки, по передаче – 10 млн кубометров. Обработанный газ будет поступать на сушу по 161-километровому трубопроводу и далее – поступает в национальную газовую сеть Турции.

Проект реализуется в рамках стратегии Турции по усилению энергетической независимости и снижению зависимости от импорта.

Ранее мы писали о том, что Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море, что считается значительным энергетическим открытием за последние годы.