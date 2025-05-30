Турция отправила первую плавучую газовую платформу в открытое море
В Черное море отправлена первая в истории Турции плавучая платформа по производству природного газа (FPU) под названием «Осман Гази», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Торжественную церемонию проводов платформы провел президент Реджеп Тайип Эрдоган. Как оказалось, специальное судно «Осман Гази» начнет добычу газа в 2026 году.
Платформа направляется на газовое месторождение Сакарья, где будет задействована для увеличения добычи голубого топлива. Символично, что 29 мая, в годовщину завоевания Стамбула, судно прошло через Босфор и следует в порт Фильес для подготовки к эксплуатации.
Ожидается, что к середине 2026 года «Осман Гази» приступит к работе и обеспечит суточную добычу в 20 млн кубометров газа, что почти вдвое больше текущих объемов. Срок службы платформы на одной точке составит не менее 20 лет.
Судно впечатляет своими характеристиками:
- Длина – 298,5 м,
- Ширина – 56 м,
- Глубина – 29,5 м,
- Экипаж – до 140 человек.
Проектная мощность по переработке составляет 10,5 млн кубометров газа в сутки, по передаче – 10 млн кубометров. Обработанный газ будет поступать на сушу по 161-километровому трубопроводу и далее – поступает в национальную газовую сеть Турции.
Проект реализуется в рамках стратегии Турции по усилению энергетической независимости и снижению зависимости от импорта.
Ранее мы писали о том, что Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море, что считается значительным энергетическим открытием за последние годы.