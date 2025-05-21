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    19:36, 20 Май 2025 | GMT +5

    Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море

    Значительное энергетическое открытие за последние годы сделала Турция, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море
    Фото: ntv.com.tr

    По данным Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, после 49 дней бурения на участке Göktepe-3 в газовом месторождении Сакарья были обнаружены запасы природного газа. Общее количество составляет 75 млрд кубических метров, которые оцениваются в $30 млрд.

    По предварительным оценкам, объемы добычи позволят обеспечить внутренний спрос Турции на природный газ в течение 3,5 лет. Это открытие укрепит энергетическую независимость страны, что является частью масштабной стратегии Анкары по снижению зависимости от импорта топлива.

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар подчеркнул, что разработка месторождения будет продолжена в ускоренном режиме, чтобы как можно скорее начать промышленную добычу. Ожидается, что новое месторождение значительно снизит расходы на импорт энергоносителей и усилит позиции Турции как регионального энергетического игрока.

    Байрактар утверждает, что открытие газа в Göktepe-3 стало еще одним подтверждением перспективности Черноморского шельфа и успеха Турции в развитии собственной энергетической инфраструктуры.

    Ранее мы писали о том, что Турция официально начала поставки газа в Азербайджан по новому трубопроводу. Голубое топливо будет поставляться по газопроводу Ыгдыр-Ныхчыван.

    Теги:
    Турция Мировые новости Газ
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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