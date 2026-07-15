Турция отмечает День демократии и национального единства

Сегодня в Турции отмечают День демократии и национального единства — национальный памятный день, учрежденный после попытки государственного переворота, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, передает агентство Kazinform.

В десятую годовщину предотвращения попытки военного переворот по всей стране проходят «Марши национального единства», которые завершаются памятными акциями на центральных площадях. Масштабные мероприятия традиционно организуются в Анкаре и Стамбуле.

Кроме того программа мероприятий включает выставки, памятные шествия и мультимедийные проекты, посвященные событиям 15 июля 2016 года.

В национальном парке в Анкаре состоялись памятные мероприятия с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые по разным оценкам, посетили около 20 тысяч человек.

— 15 июля стало не только ночью, когда была предотвращена коварная попытка государственного переворота; это была великая победа демократии, вписанная золотыми буквами в историю, когда наша нация защитила свою волю, демократию и независимость ценой своих жизней, — заявил Эрдоган в своей статье по случаю Дня демократии и национального единства.

В честь 10-й годовщины Дня демократии и национального единства управление коммуникаций при Администрации президента страны проводит международную медиапрограмму, в рамках которой в Турцию приглашены 41 журналист из 21 страны.

Фото: управление по коммуникациям при администрации президента Турции

Представители зарубежных СМИ посетят Анкару и Стамбул, где ознакомятся с событиями 15 июля 2016 года, посетят памятные объекты и примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине попытки государственного переворота.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года последователи признанной в Турции террористической организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ предприняли попытку вооруженного захвата власти.

В попытке военного переворота приняли участие около 9 тысяч военнослужащих, было задействовано 35 самолетов, 37 вертолетов, 74 танка, 246 бронетранспортеров, около 4 тысяч единиц огнестрельного оружия и даже три корабля. В результате событий погибли 253 человека, более 2000 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Турции ожидаются массовые задержания по делу FETÖ.