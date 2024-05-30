Турция осудила действия Израиля в секторе Газа

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР), заявил, что страны Запада во главе с США игнорируют преступления Израиля в отношении мирного населения сектора Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Ни одно верование не оправдывает сожжение дотла невинных гражданских лиц в палатках. Мир в прямом эфире наблюдает за варварством вампира по имени Нетаньяху. Кровь (мирных палестинцев) также и на руках США, глав государств и правительств Европы, которые своим молчанием стали партнерами в «вампиризме» Израиля, - сказал турецкий президент.

Глава Турции отметил, что «Израиль убил в Газе человечность, а Европа убила и растоптала свои ценности».

Р. Эрдоган также указал на неэффективность на фоне событий в палестинском эксклаве международных структур, в первую очередь ООН.

- ООН не смогла защитить даже собственный персонал и гуманитарных работников, не говоря уже о том, чтобы остановить геноцид. В Газе умерло не только человечество, но и ООН, - сказал он.

Р.Эрдоган призвал мировое сообщество «незамедлительно и сообща остановить совершаемые в Газе геноцид, зверство и варварство, пока Нетаньяху и его сообщество убийц окончательно не вышли из-под контроля».

Турецкий лидер акцентировал и необходимость совместных усилий стран исламского мира по решению палестинской проблемы.

Президент заявил о недопустимости препятствования процессу признания Палестины в качестве независимого государства со стороны ряда постоянных членов СБ ООН.

В своей речи турецкий лидер также приветствовал распространившееся по всему миру студенческое движение в поддержку Палестины.